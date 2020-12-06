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В начале пандемии Китай скрывал реальные масштабы заражения

18:50
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Создавалась видимость успешной борьбы с коронавирусом

Китай в самом начале пандемии замалчивал масштабы распространения коронавируса. Мировому сообществу Пекин сообщал в лучшем случае лишь о половине случаев заболевания.
В Китае обнаружены новые виды коронавируса

В распоряжении CNN попали внутренние документы местных властей в китайской провинции Хубэй. В них фигурируют совсем другие цифры.

К примеру, по данным на 10 февраля, в этот день только в одной этой провинции было выявлено 5 918 новых случаев заболевания. Однако властями КНР была обнародована цифра 2 478 случаев для всей страны в целом.

Из этого можно сделать вывод, что реально в Китае за всё время пандемии зафиксировано не 94 000 инфицированных, а в разы больше. Благодаря фальсификациям Пекин смог создать образ страны, успешно поборовший коронавирус.

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