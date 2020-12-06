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Протест в Минске переместился во дворы

19:23
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Милиция задержала более 300 человек

В сценарии традиционных воскресных акций протеста в Минске произошли изменения. Митингующие перебрались в жилые кварталы для того, чтобы децентрализовать протест.
В Минске на митинге против Лукашенко задержана "Мисс Белоруссия-2008"

Митинги проходили в микрорайонах, так их участники надеялись, что их не задержат силовики. Тем не менее, по официальным данным МВД Белоруссии, 6 декабря только в столице страны за нарушения проведения массовых акций были задержаны более 300 человек. Часть задержанных уже привлекалась ранее к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Как и в прошлые выходные, днём в воскресенье в Минске были закрыты несколько станций метро, а по всей стране наблюдались сбои в работе мессенджера Telegram.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко победил в первом туре, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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