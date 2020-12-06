Чубайсу разрешили выстрелить из пушки в честь назначения на новую должность

На этой неделе глава "Роснано" занял новый пост

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы с бастиона Петропавловской крепости, о чём сам сообщил в Facebook. Чубайс отметил, что сделал это в ознаменование начала новой миссии.

"Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", - прокомментировал он свой выстрел.

Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого в течение 12 лет он возглавлял корпорацию "Роснано".

Полуденный выстрел из гаубицы, установленной на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости производится ежедневно. Об этом есть специальное распоряжение в Уставе Санкт-Петербурга. Обычно из пушки стреляет военный расчёт, но иногда высоким гостям предоставляют возможность совершить этот выстрел.

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