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Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

08:20
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Это пагубно влияет на здоровье россиян и экономику страны

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил влияние длинных новогодних выходных на российскую экономику, а также состояние здоровья граждан. По словам парламентария, в эти дни резко возрастает число отравлений и травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения.
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"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране", - сказал Онищенко РИА Новости.

При этом депутат отметил, что раньше ситуация несколько смягчалась, поскольку в крупных городах люди улетали за рубеж. Депутат отметил, что в других странах люди выходят на работу сразу после Нового года.

"Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает", - сказал Онищенко.

В октябре Геннадий Онищенко уже озвучивал идею сократить новогодние каникулы до двух дней.

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