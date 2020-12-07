Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Это пагубно влияет на здоровье россиян и экономику страны
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил влияние длинных новогодних выходных на российскую экономику, а также состояние здоровья граждан. По словам парламентария, в эти дни резко возрастает число отравлений и травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения.
"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране", - сказал Онищенко РИА Новости.
При этом депутат отметил, что раньше ситуация несколько смягчалась, поскольку в крупных городах люди улетали за рубеж. Депутат отметил, что в других странах люди выходят на работу сразу после Нового года.
"Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает", - сказал Онищенко.
В октябре Геннадий Онищенко уже озвучивал идею сократить новогодние каникулы до двух дней.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"