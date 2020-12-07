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Врач объяснил, как работают два уровня защиты от COVID-19

08:36
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Организму нужно помочь защититься от болезни

Организм человека от коронавирусной инфекции может защитить не только врожденный иммунитет, но и приобретенный после вакцинации. Кандидат медицинских наук Андрей Цветков рассказал об особенностях каждого из этих уровней защиты.

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"Вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета, то есть если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов. Он очень лабильный. Специфический иммунитет – это второй барьер, второй уровень", - рассказал Цветков.

Он подчеркнул, что вакцинация должна компенсировать негативное воздействие различных факторов на иммунитет и помогать при создании механизмов защиты от COVID-19. По словам ученого, прививка – это своего рода тренировка для организма, передает Радио Sputnik. Механизмы защиты организма не направлены на формирование специфических механизмов, мы их искусственно создаем, добавил Цветков.

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