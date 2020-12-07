Врач объяснил, как работают два уровня защиты от COVID-19

Организму нужно помочь защититься от болезни

Организм человека от коронавирусной инфекции может защитить не только врожденный иммунитет, но и приобретенный после вакцинации. Кандидат медицинских наук Андрей Цветков рассказал об особенностях каждого из этих уровней защиты.

"Вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета, то есть если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов. Он очень лабильный. Специфический иммунитет – это второй барьер, второй уровень", - рассказал Цветков.

Он подчеркнул, что вакцинация должна компенсировать негативное воздействие различных факторов на иммунитет и помогать при создании механизмов защиты от COVID-19. По словам ученого, прививка – это своего рода тренировка для организма, передает Радио Sputnik. Механизмы защиты организма не направлены на формирование специфических механизмов, мы их искусственно создаем, добавил Цветков.

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