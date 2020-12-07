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В рейтинге самых курящих и пьющих регионов произошли изменения

08:35
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Этот список составляется не первый год

В число российских регионов-лидеров по вредным привычкам вошли Магаданская область, Сахалинская область, Республика Хакасия и Республика Бурятия. При этом интересно, что за год Ингушетия и Кабардино-Балкария поменялись местами в рейтинге. 
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Как оказывается, местные жители особенно часто покупают сигареты и алкоголь. В этих регионах высока смертность от отравлений спиртным. Кроме того, там высокие показатели по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

В пятерку регионов, где меньше всего пьют и курят, попали Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Тамбовская область. Последняя была на девятом месте в прошлогоднем рейтинге. В первую десятки также вошли Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. 

В прошлом году Москва находилась на 57 строчке рейтинга, а в этом - на 49. Это объясняется тем, что в столице немного снизилось потребление табака.

"Эксперты отмечают, что в России уже много лет ведется пропаганда здорового образа жизни и, если рассматривать показатели рейтинга в отдельности, то можно констатировать, что отчасти эта работа дает свои результаты", - пишет РИА Новости

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