В рейтинге самых курящих и пьющих регионов произошли изменения

Этот список составляется не первый год

В число российских регионов-лидеров по вредным привычкам вошли Магаданская область, Сахалинская область, Республика Хакасия и Республика Бурятия. При этом интересно, что за год Ингушетия и Кабардино-Балкария поменялись местами в рейтинге.

Как оказывается, местные жители особенно часто покупают сигареты и алкоголь. В этих регионах высока смертность от отравлений спиртным. Кроме того, там высокие показатели по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В пятерку регионов, где меньше всего пьют и курят, попали Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Тамбовская область. Последняя была на девятом месте в прошлогоднем рейтинге. В первую десятки также вошли Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край.

В прошлом году Москва находилась на 57 строчке рейтинга, а в этом - на 49. Это объясняется тем, что в столице немного снизилось потребление табака.

"Эксперты отмечают, что в России уже много лет ведется пропаганда здорового образа жизни и, если рассматривать показатели рейтинга в отдельности, то можно констатировать, что отчасти эта работа дает свои результаты", - пишет РИА Новости.

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