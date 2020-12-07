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Бродившую возле кафе в Хабаровском крае тигрицу сбила машина

08:33
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Животное погибло на месте

В Хабаровском крае легковой автомобиль насмерть сбил краснокнижную амурскую тигрицу. Трагедия произошла в Нанайском районе в 27 километрах от села Лидога.
Амурский тигр напугал посетителей кафе в Хабаровском крае

Как рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрий Колпак, водитель пытался уйти от столкновения, но удар пришелся в голову животного.

"Тигрица вышла на дорогу, и при приближении машины улеглась прямо на трассу и прижалась к асфальту, как бы спряталась. Это поведение кошачьих такое - услышала шелест машины, фары, ночь", - рассказал Колпак агентству РИА Новости.

Животное было молодым – всего 4-5 лет. Как выяснилось, именно эта тигрица 1 декабря вышла к кафе "Анюта" в Нанайском районе. Тогда она бродила вокруг заведения и даже пыталась залезть в собачью будку.

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