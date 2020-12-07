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Названо самое распространенное последствие у переболевших COVID-19

08:32
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Пострадать может весь организм

Предсказать, в какой орган проникнет коронавирус, невозможно. От COVID-19 может пострадать весь организм, и что с этим делать – пока никто не знает, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
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В числе распространенных симптомов врач назвал гипоксию, которую пациент может самостоятельно определить, а также потерю обоняния. А самое распротраненное последствие, с которым сталкиваются переболевшие коронавирусом - повышенное артериальное давление.

"Самое массовое, с моей точки зрения, — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", — заявил Болибок "Ленте.ру".

Врач отметил, что коронавирус поражает сосудистую систему человека. Насколько долговременными окажутся такие последствия для организма – пока медики определить не берутся.

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