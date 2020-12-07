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Стал известен симптом, маскирующий другие болезни под коронавирус

09:09
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Аномалия проявляется не только у пациентов с COVID-19

Пониженная температура тела считается одним из симптомов коронавируса, однако она может возникать и из-за других заболеваний. Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, какие заболевания таким образом "маскируются" под COVID-19.

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Специалист отметил, что пониженная температура – нетипичный симптом COVID-19, чаще всего он встречается у пожилых людей и детей. Однако в некоторых случаях аномалия никак не связана с коронавирусом.

"Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени", - предупредил терапевт.

По его словам, за "отопление" организма отвечает печень, а потому пониженная температура часто возникает при циррозах. Также она может быть врожденной или говорить об употреблении некоторых медицинских препаратов и наркотической зависимости, передает "Вечерняя Москва".

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