При университетах России предложили открывать ясли

Это поможет студентам, которые хотят создать семью

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе Минобрнауки открывать при университетах ясли-сады. По мнению парламентария, государство должно оказать дополнительную поддержку молодым людям, которые решили создать семью в студенческие годы.

По словам Сухарева, при некоторых российских вузах действуют детские сады. Туда могут отдать детей не только сотрудники учебного заведения, но и студенты. К сожалению, таких университетов крайне мало.

"В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе", - говорится в письме, которое Иван Сухарев направил главе министерства образования и науки Валерию Фалькову. Документ есть в распоряжении RT.

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