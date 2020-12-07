Россиянам объяснили, как встречать Новый год в условиях коронавируса

Не забывать про маску

Россиянам рекомендуют отказаться от участия в массовых новогодних мероприятиях, которые устраиваются в закрытых помещениях. От планов встретить Новый год где-нибудь за рубежом тоже лучше отказаться, предупреждают в Роспотребнадзоре.

"Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов... Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре не советуют ходить в гости – а, если все же решитесь лично поздравить родственников и знакомых, то не надо забывать про маски и социальную дистанцию. Лучше всего провести праздник дома, в кругу семьи – или же на свежем воздухе, на даче.

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