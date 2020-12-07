Автомобиль и сладости: россияне рассказали, что хотят получить на Новый год

Предпочтения мужчин и женщин сильно разнятся

Новый год – отличный повод порадовать подарками своих близких и получить желанный презент в ответ. О каких подарках грезят россияне, стало известно из опроса, проведенного сервисом объявлений "Авито".

30% опрошенных женщин признались, что были бы рады найти под елкой подарочный сертификат. Четверть респонденток грезит о путешествиях, а каждая пятая мечтает о сладостях. 19% россиянок не против получить в качестве подарка аксессуары, а 17% - одежду и обувь.

Дарить российские женщины намерены то же, что и хотят сами: 57% собираются порадовать близких сладостями, а 30% - сертификатами.

Большинство опрошенных мужчин (24%) идеальным подарком для себя считают гаджеты и инструменты. 12% респондентов не против алкогольных презентов, 11% надеются получить на Новый год игровые консоли. 19% россиян хотели бы, чтобы им подарили автомобиль, однако дарить машину в ответ намерен лишь 1% опрошенных.

Отличными ответными подарками мужчины считают алкоголь (24%), гаджеты (23%) и инструменты (16%), передает ТАСС.

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря 2020, в нем приняли участие 10 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"