ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автомобиль и сладости: россияне рассказали, что хотят получить на Новый год

09:20
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Предпочтения мужчин и женщин сильно разнятся

Новый год – отличный повод порадовать подарками своих близких и получить желанный презент в ответ. О каких подарках грезят россияне, стало известно из опроса, проведенного сервисом объявлений "Авито".

Максимум пользы, минимум трат: на чем сэкономить в Новый год
В какую сумму россиянам обойдутся новогодние украшения

30% опрошенных женщин признались, что были бы рады найти под елкой подарочный сертификат. Четверть респонденток грезит о путешествиях, а каждая пятая мечтает о сладостях. 19% россиянок не против получить в качестве подарка аксессуары, а 17% - одежду и обувь.

Дарить российские женщины намерены то же, что и хотят сами: 57% собираются порадовать близких сладостями, а 30% - сертификатами.

Большинство опрошенных мужчин (24%) идеальным подарком для себя считают гаджеты и инструменты. 12% респондентов не против алкогольных презентов, 11% надеются получить на Новый год игровые консоли. 19% россиян хотели бы, чтобы им подарили автомобиль, однако дарить машину в ответ намерен лишь 1% опрошенных.

Отличными ответными подарками мужчины считают алкоголь (24%), гаджеты (23%) и инструменты (16%), передает ТАСС.

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря 2020, в нем приняли участие 10 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодние подарки
Новогодние подарки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.