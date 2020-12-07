В Москве от коронавируса вылечились еще 5027 человек

Они могут стать донорами
За последние сутки 5027 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в столице.
По данным оперштаба, общее число выздоровевших от COVID составило 495 871.
Штаб напоминает, что переболевшие коронавирусом люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.
По последней информации, свыше 67,3 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,5 миллиона скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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