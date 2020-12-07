"Супермощный антициклон": москвичей предупредили об аномальной погоде

Ожидаются сильные холода

В Магадане ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. Улицы очищают от метровых сугробов, которые намело всего за сутки. А в Якутии - трескучие морозы. Столбики термометров местами опустились до минус 50. Есть погибшие. Аномальные холода в ближайшие дни ожидают на юге и в центральной части страны. В Москве и Подмосковье прошедшая ночь уже стала самой морозной с начала зимы.

В Магаданской области всего за сутки сугробы "выросли" на метр. Выпала сразу полуторамесячная норма осадков. Машины заносит на скользкой дороге. Парковку "елочкой" на обочине устроили сразу несколько водителей. Никто из них, видимо, не ожидал, что сильные снегопады обрушатся на регион в начале зимы.

А в Якутии передвигаться по улицам практически невозможно по другой причине. Столбики термометров этой ночью опустились до минус 50 градусов. На дорогах - туман и гололедица. В регионе уже есть погибшие от холода. Двое мужчин замерзли в машине на трассе.

Критически низкие температуры синоптики обещают и в Центральной России. Конечно, будет не так холодно как в Якутии, но нехарактерно для первых чисел декабря. В Оренбурге уже минус 16, еще холоднее - в Нижнем Новгороде. В Тамбове и Воронеже - до -12. Всему виной - "супермощный сибирский антициклон".

Он принёс сильные морозы и в столичный регион. Эта ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура местами опустилась до -10. И это не предел. Метеорологи предупреждают: "волна опасного холода" дойдёт даже до Астраханской области. Там обещают аномально холодную погоду - на 9 градусов ниже нормы. Спасатели и коммунальные службы регионов готовятся к погодным натискам. Впрочем, многие находят в этом и свои положительные моменты. Зимние развлечения в этом году начались раньше обычного.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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