В российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавируса

В Москве работают 70 прививочных пунктов

В России за сутки зафиксировано 28142 новых случая коронавируса. Выздоровели 18850 пациентов. Скончались 456 человек. В Москве с этого дня и до конца декабря продлевается дистанционный формат обучения для старшеклассников. В столице уже работают 70 пунктов, где можно поставить прививку от коронавируса. Масштабная вакцинация препаратом "Спутник V" идёт по всей стране.

Стандартный список вопросов по поводу самочувствия, затем первичный осмотр. До самой прививки строго допустят лишь тех, кто не страдает от обострения хронических заболеваний и у кого не наблюдаются симптомы ОРВИ. Первый компонент отечественного препарата от коронавируса "Спутник V" уже получили в Забайкальском крае. В очереди на прививку - военные врачи и командный состав общевойскового объединения.

"С этой вакциной мы работаем впервые - с "ГамКОВИДВак". Она достаётся из морозильной камеры, где минус 18 градусов, за полчаса до вакцинации. После полной разморозки производится вакцинация", - говорит заведущая процедурным кабинетом военной поликлиники ВВО Лариса Усенко.

Вводят препарат внутримышечно, соблюдая все необходимые меры защиты. Внимательно подходят и к условиям хранения "Спутника V" - место обязательно должно быть оборудовано специальной морозильной камерой. Размораживать препарат надо тоже особым образом, не встряхивая. Вакцина двухкомпонентная: следующий укол делается строго через 21 день. Иммунитет формируется лишь после завершения полного цикла.

"Мы надеемся, что у людей сформируется данный иммунитет. Потому что все мероприятия, которые необходимо было провести перед вакцинацией – проведены", - говорит заведующая военной поликлиникой Марина Бирюкова.

В Хабаровске прививки получили уже порядка ста военнослужащих. Среди них и офицеры, несущие боевое дежурство. Также в числе первых - сотрудники социальных служб, медицинских и образовательных учреждений. Впрочем, этот перечень будет расширяться, а количество прививочных центров - расти. В Москве таких пунктов уже около 70, а к началу следующего года откроют ещё сто. Попасть на приём очень просто - нужно лишь заранее записаться на портале MOS.RU. Столичные власти рассчитывают привить до семи миллионов москвичей.

Расслабляться пока рано, об этом говорят и на федеральном уровне. Чтобы снизить распространение коронавируса, в нашей стране уже сделано многое, впрочем, пока процесс управления эпидемией на фармацевтическом уровне только начинается. До полной победы далеко. Именно поэтому ограничительные меры снимать рано.

В Красноярске инфекцию победила 101 летняя пенсионерка - ветеран войны. В стационар она поступила в тяжёлом состоянии с серьёзными проблемами дыхания, а сегодня, наконец, едет домой, к родным.

Александра Сергомасова, Кирилл Парменов, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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