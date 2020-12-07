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Адвокат Трампа заразился коронавирусом

12:06
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

В США тяжелая ситуация с COVID-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов человек. В связи с ростом количества новых случаев режим чрезвычайной ситуации объявят в  Баварии.
Стал известен симптом, маскирующий другие болезни под коронавирус

Кроме того, жители региона со вторника не должны будут покидать дома без веской причины. В районах с наиболее сложной обстановкой вводится комендантский час, а старшеклассники переходят на дистанционное обучение, передает "ТВ Центр".

В Чехии сотни противников антикоронавирусных мер устроили марш в центре Праги. Причём, средств защиты не было у большинства собравшихся. Дистанция также не соблюдалась. Ежедневно в стране фиксируют свыше 4 тысяч заболевших. Власти объявили о возможном ужесточении ограничений.

Наибольшее количество случаев коронавируса по-прежнему в США. Там почти 15 миллионов заболевших. Среди заразившихся - экс-мэр Нью-Йорка и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом американский президент сообщил на своей странице в соцсети.

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