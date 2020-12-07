Украина разместит на юге страны ракетные комплексы "Нептун"

Киев с трудом находит деньги на закупку вооружения

Украина вновь грозит России, как обычно, в собственном неповторимом стиле. В минобороны соседней страны заявили, что разместят у Чёрного моря ракетные комплексы "Нептун". Правда, за якобы самой современной разработкой скрываются ещё советские технологии. Что не мешает президенту Зеленскому говорить о мощной модернизации украинской армии.

День вооруженных сил Украина отметила более чем скромно. Без парадов и торжественных маршей. Владимир Зеленский отправился с поздравлениями в Донбасс. Правда, где именно проходила церемония, его офис не сообщил из соображений безопасности. Зеленский спел вместе с военными гимн. Вручил награды. Поблагодарил за героизм. И пообещал сделать армию едва ли не самой современной в Европе.

"Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", - заявил Зеленский.

Правда, Зеленский не сказал военным, на какие средства собирается вооружать армию современной техникой. Дефицит бюджета сегодня более 10 миллиардов долларов. Львиная доля уходит на погашение западных кредитов. Но амбиции Украины настолько высоки, что несмотря на глубочайший финансово-экономический кризис, она собирается вступить в НАТО. Альянс принимать Украину не спешит. Но министр обороны говорит о членстве как о свершившемся факте.

"Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал. Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора", - отметил Андрей Таран.

Андрей Таран с гордостью добавил - уже в этом году Украина разместит на побережье для защиты от страны агрессора и ее Черноморского флота собственную разработку - противокорабельный комплекс "Нептун". С крылатыми ракетами. Военные эксперты дружно рассмеялись. Ведь этот комплекс был создан еще советскими конструкторами в 1987 году. Авторство Украины заключалось лишь в том, что ему дали новое название. Впрочем, и на закупки архаичного по современным меркам "Нептуна" деньги в бюджете нашли с большим трудом. Сократив социальные статьи.

Еще один скандальный подарок к профессиональному празднику украинских военных. Правительство решило закупить артиллерийские установки. Называются "Дана М". Производства Чехии. Тоже очень старые. Киев заплатил за каждую миллион 200 тысяч евро. Хотя одна из компаний предлагала их за 800 тысяч. Но оборонные контракты, как и при Порошенко, это сфера, где бизнес и власть могут хорошо подзаработать, отмывая бюджетные деньги.

Бывший президент Украины, которого обвиняют в развале армии и оборонки, с военными решил на всякий случай не встречаться. Поздравил их виртуально и разместил в своем блоге бравурный видеоролик. Но умолчал о том, что почти вся техника в нем еще российского производства. Как и военно-транспортные Ан-178. В этом году, впервые за 24 года, по сути разваленное экс-президентом, КБ "Антонова" получило заказ от государства на строительство.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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