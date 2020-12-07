Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Проглотившие суверенитет"

Как сложилась судьба членов СНГ через 29 лет после его создания и почему сегодня так беспокойно в некоторых бывший советских республиках – об этом смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Проглотившие суверенитет" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".