Как сложилась судьба членов СНГ через 29 лет после его создания и почему сегодня так беспокойно в некоторых бывший советских республиках – об этом смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Проглотившие суверенитет" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Проглотившие суверенитет"
12:11
- понедельник
- 07 декабря 2020
Главное сегодня
-
Собянин: столица готова к более масштабной вакцинации от COVID-19
-
Кремль прокомментировал задержание российских журналистов в Турции
-
Стала известна причина отравления детей в бассейне в Астрахани
-
В Минздраве разъяснили слова Мурашко об ограничениях передвижений россиян
-
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-месячной Саши Дяченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ