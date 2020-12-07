На севере Италии эвакуируют сотни людей из-за наводнения

Множество дорог и мостов повреждено

Сразу несколько областей Италии оказались во власти серьёзного наводнения. На севере страны обильные дожди и снегопады привели к разливу рек, сообщает "ТВ Центр".

Пострадали десятки населённых пунктов в регионах Венеция, Эмилия-Романья, Пьемонт, Тоскана и Ломбардия. Обширные поля и городские улицы в буквальном смысле слова ушли под воду. Эвакуировано несколько сотен жителей.

В горных районах оползни привели к разрушению дорог и мостов. Сохраняется опасность схода лавин. Перекрыто железнодорожное и автомобильное сообщение с Австрией.

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