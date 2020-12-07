Появилось видео экстрадиции экс-советника главы Росрыболовства в Россию

Его доставили в Москву с Кипра

Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, который обвиняется в попытке крупного мошенничества. Его доставили в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН, передает "ТВ Центр".

По версии следствия, несколько лет назад Хохлов предложил одному из кандидатов на руководящий пост в ведомстве помочь с назначением, взамен потребовал 7 миллионов долларов.

Причем, выполнять обязательства он не собирался. При получении части суммы Хохлова задержали и оставили под подпиской о невыезде, но он ее нарушил и покинул страну. В октябре 2018 года мужчину задержали на территории Кипра.

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