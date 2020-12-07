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В Москве назвали победителей конкурса "Студент года"

12:21
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Лауреаты - из разных регионов

В Москве назвали победителей национальной премии "Студент года". Это совместный проект "Российского союза молодежи" и президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Конкурс проходил в онлайн-формате и объединил более 15 тысяч человек. В этом году в честь 75-летия Победы все финалисты выполняли тест по истории Великой Отечественной войны. Лауреатами премии стали 69 студентов из 35 регионов. Больше всего наград получили представители вузов Ростовской области, а лидеры в группе учащихся профессиональных организаций - Татарстан и Тюменская область, передает "ТВ Центр".

"На самом деле образование в последние годы большими темпами развивается в регионах. Мы видим мощные центры на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это вузы, это студенты, которые ни в чем не уступают друг другу, которые ни в чем не уступают ни столичным, ни зарубежным вузам", - отметил руководитель направления по взаимодействию с партнёрами АНО "Россия − страна возможностей" Антон Сериков.

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