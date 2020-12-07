Приехавший из Новосибирска львенок Зевс возглавит прайд в Петербурге

Животное было передано как подарок

Будущий царь осваивается в новых владениях. Львенок Зевс, который совсем недавно переехал в петербургский питомник из Новосибирска, готовится к первой прогулке. Малышу всего 4 месяца, но совсем скоро он станет хозяином прайда.

Четырехмесячный львенок сейчас живет в крохотной комнатке карантинного центра, но уже начал подозревать, что мир вокруг намного интереснее. Тем более, когда через дверное стекло видно и слышно кухню.

Наталья - сотрудник центра реабилитации диких зверей, она же главная мама для всех детенышей здесь: выхаживает новорожденных бельчат, оленят, косуль, медвежат — теперь львенок. Его назвали Зевсом.

Его привезли в Санкт-Петербург из Новосибирска. Там, в одном из частных домов, местные предприниматели зачем-то держат львиную пару. А рождающихся детенышей продают или отдают в питомники. Зевса отправили в качестве подарка.

В Велесе уже живут три льва — самки Сима, Киара и Эльза. Все с непростыми судьбами. Эльза прилетела трехмесячной в Санкт-Петербург в багажном отделении самолета в качестве новогоднего сюрприза. Но получатель от такого подарка отказался. Симу нашли гуляющей по городу, она сбежала от нерадивого владельца. А Киару спасли от гибели, выкупив из частного цирка в Сочи. Все три самки, пока росли, содержались в одном вольере. Сейчас девушки повзрослели и стали так сильно драться за лидерство, что пришлось рассадить их по разным клеткам. В дикой природе львы живут прайдами — им обязательно нужен самец-предводитель. Которым, по планам питомника, и должен стать Зевс.

Будущий царь зверей уже проявляет лидерские качества и показывает зубы. Воюет с игрушечными бегемотами и мамой Натальей. Она даже не может взвесить питомца — очень уж активный.

Зевс показал себя очень умным зверем: с первых дней понял, для чего нужна впитывающая пеленка. Его, кстати, намеренно приучают к ласке — для зверя, родители которого родились в неволе и который сам никогда не увидит саванну, общение с человеком - самое лучшее развлечение.

В ближайшие дни Зевса поведут на улицу — показать новый дом и познакомить издалека с будущими супругами. Правда, потомство заводить не планируют. Квартирки тесноваты.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"