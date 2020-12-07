Худеть или не худеть: чем грозит организму предновогодняя диета

Вместе с лишним весом может уйти и здоровье

Перед новогодними праздниками многие традиционно садятся на диеты, однако это может не только не помочь привести фигуру в форму, но и навредить здоровью. Диетолог Нурия Дианова объяснила, почему предновогодние диеты бессмысленны.

Врач предупредила, что чем жёстче диета и чем больше в ней ограничений, тем сложнее ее соблюдать. Подобные испытания сказываются как на организме, так и на психике, и могут привести к срывам и депрессиям. Даже избавление от ненавистных килограммов не компенсируют вред, нанесенный организму.

"Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма – люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут. Другие сопутствующие заболевания – гипертония, сахарный диабет – могут усугубляться", - заявила Дианова.

Она отметила, что переход от диеты к диете и набор веса между ними говорит о неумении человека грамотно организовывать свое питание. По словам диетолога, можно наслаждаться едой, получать от нее максимальную пользу и при этом сбрасывать вес. Для этого следует провести оценку фактического питания и узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Затем разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание, передает Радио Sputnik.

"Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару. Оптимальная скорость снижения веса, которая не приносит проблем, – это 2-4 килограмма в месяц. Есть люди, которые худеют и на большее количество килограмм, но это дается ценой здоровья", - добавила врач.

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