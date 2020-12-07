Минобороны закупило боевые беспилотники "Калашникова" после их испытаний в Сирии

Компания ZALA производит две модификации дронов

Минобороны России приобретает боевые беспилотники концерна "Калашников". Машины хорошо себя зарекомендовали в боевых действиях в Сирии. Как сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, дроны "Калашникова", несмотря на компактность и меньшую по сравнению с большими беспилотниками мощность, показали высокую эффективность.

"Беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает. Причем не только разведывательные, но и боевые", - сообщил Чемезов.

Компании ZALA, которая занимается разработкой беспилотников в концерне "Калашников", на сегодняшний день представила два боевых изделия. Это ударный дрон-камикадзе ZALA-KYB и дрон-камикадзе "ZALA Ланцет". Второй вариант – это соединение разведывательного, связного, навигационного и высокоточного ударного элементов - может наносить удары в воздухе, на земле и воде, передает ТАСС.

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