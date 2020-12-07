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Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусом

09:40
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Его состояние оценивается как средней тяжести

57-летний актер и режиссер Игорь Угольников заразился коронавирусом и угодил в больницу.

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Как передает Telegram-канал Mash, Угольников болеет вторую неделю. 23 ноября у него пропало обоняние. Началась ломота в теле, а затем поднялась температура и появился сухой кашель.  

Заслуженного артиста России отправили на компьютерную томографию. Как оказалось, у него двусторонняя пневмония. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Игорь Угольников снялся в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-мырли", "Подольские курсанты", "Батальонъ", "Девять неизвестных", "В круге первом". 

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