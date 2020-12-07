Три десятка человек отравились хлором в бассейне в Астрахани

Четверо детей в реанимации

Четверо детей оказались в реанимации после тренировки в бассейне "Динамо" в Астрахани. В воде была превышена концентрация хлора, в общей сложности пострадали тридцать человек.

"Поступило сообщение о том, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса "Динамо" людей в количестве 30 человек, в том числе детей, ориентировочно 20 человек", - сообщил представитель ГУМЧС по Астраханской области.

В региональном минздраве, в свою очередь, сообщили, что 13 детей доставлены в детскую больницу им.Силищевой. Четверо из них - на кислороде в реанимации. Обстоятельства инцидента выясняет оперативная группа областного управления МЧС, передает "Интерфакс".

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