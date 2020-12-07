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Россияне останутся без говядины из-за резкого роста цен

11:04
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Производители ожидают резкого роста цен на говядину

В январе 2022 года в России ожидается резкий рост цен на говядину. Предполагается, что стоимость импортного мяса может вырасти почти на треть из-за отмены тарифных квот.

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На сегодняшний день стоимость килограмма говядины в среднем в 3,6 раза дороже, чем курица. Однако, чтобы разводить коров было рентабельно, цены нужно поднять еще минимум на 15%, уверяют производители. При этом текущий год уже установил новый рекорд цен на мясо. За девять месяцев стоимость мяса крупного рогатого скота увеличилась на 17,5%.

В Национальном союзе мясопереработчиков признали, что говядина станет недоступной для большинства россиян. Однако рост цен скажется и на широком ассортименте мясной продукции, начиная с детского питания и социального питания в дошкольных учреждениях и заканчивая полуфабрикатами и колбасами.

Подорожание связано с увеличением стоимость импортного мяса из-за девальвации рубля. А собственное производство говядины в России растет медленно, передает РБК.

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