Россияне стали больше верить в возможность улучшить свою жизнь

Это говорит о развитии гражданского общества

13% россиян заявили, что они могут повлиять на ситуацию в своем городе или селе. По мнению 18% граждан, они способны что-либо изменить в своем микрорайоне и деревне. Четыре года назад оба эти показатели были ниже - 8% и 13% соответственно.

"Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)", - говорится в исследовании на основе опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян".

По мнению социологов, такие изменения говорят о развитии "глубинного" гражданского общества в России.

Также выяснилось, что 81% респондентов уверены в своей способности что-либо изменить внутри семьи.

30% опрошенных считают, что им под силу улучшить свою жизнь. В 2016 году таковых было 22%.

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября, передает ТАСС. В нем участвовали люди от 15 до 72 лет.

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