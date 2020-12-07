ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне стали больше верить в возможность улучшить свою жизнь

10:42
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Это говорит о развитии гражданского общества

13% россиян заявили, что они могут повлиять на ситуацию в своем городе или селе. По мнению 18% граждан, они способны что-либо изменить в своем микрорайоне и деревне. Четыре года назад оба эти показатели были ниже - 8% и 13% соответственно. 
Автомобиль и сладости: россияне рассказали, что хотят получить на Новый год

"Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)", - говорится в исследовании на основе опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян". 

По мнению социологов, такие изменения говорят о развитии "глубинного" гражданского общества в России. 

Также выяснилось, что 81% респондентов уверены в своей способности что-либо изменить внутри семьи. 

30% опрошенных считают, что им под силу улучшить свою жизнь. В 2016 году таковых было 22%. 

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября, передает ТАСС. В нем участвовали люди от 15 до 72 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Люди гуляют в парке
Люди гуляют в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.