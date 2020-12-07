Глава Минздрава предложил ограничить поездки россиян по стране

Это нужно, чтобы остановить коронавирус

Возможности передвижения россиян между регионами и внутри них нужно ограничить из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

Министр отметил, что ограничения будут нужны, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Накануне в России впервые было выявлено больше 29 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране выявлено 2460770 человек с COVID-19.

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