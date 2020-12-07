В России за сутки коронавирусом заболели 28142 человека

Выздоровели 18850 человек

За последние сутки коронавирусом в России заболели еще 28142 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве COVID-19 подтвержден еще у 7279 человек, в Подмосковье выявлено 1315 новых случаев.

Выздоровели за сутки 18850 человек, в том числе в Москве - 5027. Скончались 456 заболевших, из них 76 - в столице.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 2488912 человек. Выздоровели 1956588 заболевших. Скончались 43597 человек.

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