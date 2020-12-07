Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

Побит рекорд 1959 года

Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировали барометры в столице. 7 декабря приборы показали 768,7 миллиметра ртутного столба.

"Сегодня состоялся рекорд атмосферного давления, показатели барометров достигли отметки 768,7 миллиметра ртутного столба", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам специалиста, превышен рекордный показатель, который был зафиксирован в Москве 7 декабря 1959 года. Тогда приборы показывали 768,1 миллиметра ртутного столба.

Высокое атмосферное давление держится в столичном регионе уже несколько дней. Москвичей предупредили, что это может отразиться на самочувствии метеозависимых граждан – им советуют избегать физических нагрузок.

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