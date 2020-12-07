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Сергунина рассказала о первых результатах программы "Экспортеры 2.0"

11:04
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Завершились уже три потока обучения

Более сотни московских компаний до 2021 года получат поддержку города в рамках акселерационной программы "Экспортеры 2.0", заявили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Наталья Сергунина подвела итоги года работы программы "Московский акселератор"
Made in Moscow: Сергунина рассказала о новой программе поддержки предпринимателей

Первые три потока обучения уже завершились. В них приняли участие 59 экспортно ориентированных проектов. В следующем году пройти акселерацию смогут еще 45 представителей столичного бизнеса.

"Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки - повышение конкурентоспособности продуктов", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что промежуточные результаты показывают хороший потенциал участников программы: после первых двух потоков уже заключены 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей.

Третий поток завершился недавно, по окончании курса участники представили свои проекты экспертам, инвесторам и выпускникам предыдущих потоков. Теперь их ждет реализация сформированной в ходе обучения стратегии с опорой на детально проработанные дорожные карты по каждому целевому рынку. В течение года компаниям будут помогать наставники.

"В третьем потоке приняли участие 30 компаний из различных отраслей. Результаты их акселерации будут известны в процессе реализации сформированных ими экспортных стратегий", - подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа "Экспортеры 2.0" реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и Московской школой управления "Сколково". Курс состоит из четырех модулей: "Продукт и рынок для экспорта", "Продукт и клиент", "Стратегия экспорта", "Клиент и модель дистрибуции". Участники определяются на конкурсной основе. Желающие принять участие в программе в следующем году могут оставить заявку на сайте МЭЦ, передает АГН "Москва".

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