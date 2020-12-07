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Полиция доставила в суд задержанных в Стамбуле журналистов НТВ

11:06
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Россиянам грозит до 20 лет заключения

Журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина 7 декабря  доставили в стамбульский дворец правосудия Чаглаян. Россиянам может быть предъявлено обвинение в шпионаже, в этом случае им грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией турецкий источник.
Журналистов НТВ допрашивают турецкие спецслужбы

Сотрудники программы "Центральное телевидение" были задержаны в Турции 4 декабря. Вскоре поле задержания Алексей Петрушко и Иван Малышкин перестали выходить на связь. Причина задержания, по данным источника в турецком МИДе – съемка в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. У журналистов, якобы, не было аккредитации.

Позже администрация Стамбула подтвердила задержание двоих россиян за несанкционированную съемку. По турецким законам, такие действия наказываются тюремным заключением сроком от двух до пяти лет.

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