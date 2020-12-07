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Названа причина быстрого распространения коронавируса

11:08
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Он в некотором смысле "идеален"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус стал "идеальным" патогеном для возникновения пандемической ситуации.
В России за сутки коронавирусом заболели 28142 человека

Мурашко объяснил, что коронавирусная инфекция обычно протекает умеренно тяжело. Это позволяет пациентам передвигаться по стране и за ее пределами, распространяя вирус.

Еще одна особенность COVID-19 заключается в том, что он умеренно заразен. Это не дает проводить эпидемиологическое расследование и локализовывать очаги.

"Подобного рода "идеальные" патогены могут создавать аналогичные ситуации и в будущем", - цитирует Михаила Мурашко РИА Новости

Ранее Мурашко предложил подумать о введении ограничений на поездки россиян по стране. По его мнению, такие меры необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

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