Названа причина быстрого распространения коронавируса

Он в некотором смысле "идеален"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус стал "идеальным" патогеном для возникновения пандемической ситуации.

Мурашко объяснил, что коронавирусная инфекция обычно протекает умеренно тяжело. Это позволяет пациентам передвигаться по стране и за ее пределами, распространяя вирус.

Еще одна особенность COVID-19 заключается в том, что он умеренно заразен. Это не дает проводить эпидемиологическое расследование и локализовывать очаги.

"Подобного рода "идеальные" патогены могут создавать аналогичные ситуации и в будущем", - цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

Ранее Мурашко предложил подумать о введении ограничений на поездки россиян по стране. По его мнению, такие меры необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

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