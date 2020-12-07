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Хакамада раскрыла секрет счастливой жизни

11:54
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Она ответила, почему "хорошо там, где нас нет"

Ирина Хакамада рассказала о правильном подходе к жизни, который поможет стать счастливее. Она отметила, что люди привыкли обесценивать то, что имеют.
64-летняя Хакамада в прозрачном топике восхитила фигурой

Хакамада ответила на вопрос, почему мы больше всего думаем о людях, когда их нет рядом с нами? "Да вообще хорошо там, где нас нет. И чужая жена самая лучшая, и чужой мужик самый крутой. Потому что так легче", - заявила коуч. По ее словам, чтобы научиться радоваться тому, что имеешь, необходимо жить здесь и сейчас.

"Заметила такую особенность, что в России поговорка: "Хорошо там, где нас нет". А в Европе: "Мой дом — моя крепость", "Мы своих часто обесцениваем. Ценить начинаем, только на расстоянии. Это как Есенин сказал: "Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстоянии", - поддержали мысль Хакамады ее подписчики.

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