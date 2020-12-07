ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна причина отравления детей в бассейне в Астрахани

11:37
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Вредные вещества могли попасть в бассейн из-за нарушения технологии его очистки

ЧП в Астрахани. В понедельник утром по меньшей мере 26 человек отравились, предположительно, парами хлора во время занятий в одном из бассейнов. Большинство пострадавших - дети от 4 до 12 лет, причем шестеро находятся в реанимации.

По предварительной информации, работники спорткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, что и привело к выбросу вредных веществ. Роспотребнадзор взял пробы воздуха, передает "ТВ Центр". Здание спорткомплекса временно закрыто. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дети в бассейне
Дети в бассейне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.