Стала известна причина отравления детей в бассейне в Астрахани

Вредные вещества могли попасть в бассейн из-за нарушения технологии его очистки

ЧП в Астрахани. В понедельник утром по меньшей мере 26 человек отравились, предположительно, парами хлора во время занятий в одном из бассейнов. Большинство пострадавших - дети от 4 до 12 лет, причем шестеро находятся в реанимации.

По предварительной информации, работники спорткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, что и привело к выбросу вредных веществ. Роспотребнадзор взял пробы воздуха, передает "ТВ Центр". Здание спорткомплекса временно закрыто. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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