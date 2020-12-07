"Мой отжигает": Лазарев показал видео с танцующим сыном

Никита стал звездой танцпола
Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его сын Никита танцует на вечеринке.
"Мой отжигает, - написал Лазарев. - Яблоко от яблони... всем динамичного и активного дня!"
На опубликованных кадрах шестилетний Никита отплясывает на детской дискотеке. Он встал немного поодаль от других детей, чтобы беспрепятственно махать руками и мотать головой.
Где было сделано видео, Сергей Лазарев не уточнил. Известно, что недавно Лазарев и его первенец побывали на дне рождения Аллы-Виктории - дочери певца Филиппа Киркорова.
- Полный отрыв! - прокомментировал видео телеведущий Максим Галкин.
- Детского шампанского больше не наливать.
- Действительно на папу похож. По-моему, движения Ваши.
- А с виду такой скромный и застенчивый мальчик.
- Воспитанный, вперед не лезет.
Сергей Лазарев не афиширует личную жизнь. В 2016 году он объявил, что воспитывает двухлетнего сына. В сентябре 2019 года артист перестал скрывать от общественности годовалую дочь.
По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.
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