"Мой отжигает": Лазарев показал видео с танцующим сыном

Никита стал звездой танцпола

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его сын Никита танцует на вечеринке.

"Мой отжигает, - написал Лазарев. - Яблоко от яблони... всем динамичного и активного дня!"

На опубликованных кадрах шестилетний Никита отплясывает на детской дискотеке. Он встал немного поодаль от других детей, чтобы беспрепятственно махать руками и мотать головой.

Где было сделано видео, Сергей Лазарев не уточнил. Известно, что недавно Лазарев и его первенец побывали на дне рождения Аллы-Виктории - дочери певца Филиппа Киркорова.

- Полный отрыв! - прокомментировал видео телеведущий Максим Галкин.

- Детского шампанского больше не наливать.

- Действительно на папу похож. По-моему, движения Ваши.

- А с виду такой скромный и застенчивый мальчик.

- Воспитанный, вперед не лезет.

Сергей Лазарев не афиширует личную жизнь. В 2016 году он объявил, что воспитывает двухлетнего сына. В сентябре 2019 года артист перестал скрывать от общественности годовалую дочь.

По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.

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