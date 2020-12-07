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В Минздраве разъяснили слова Мурашко об ограничениях передвижений россиян

11:36
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Слова министра вырваны из контекста

Дополнительных ограничений на передвижение россиян по стране в Минздраве не предлагали. Слова главы ведомства Михаила Мурашко о подобных мерах, принятых в других государствах, были вырваны из контекста.
Глава Минздрава предложил ограничить поездки россиян

"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации", - заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов пояснил, что глава ведомства выступал с научным докладом на медицинской конференции "Медицина и качество". В обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, прозвучала фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами. Она была вырвана из контекста, Минздрав дополнительных ограничений на передвижение в сегодняшней ситуации с коронавирусом не предлагает, приводит слова помощника министра ТАСС.

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