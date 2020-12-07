В Баварии до 5 января вновь введут режим ЧС из-за коронавируса

На Рождество пообещали послабления

В Баварии второй раз с начала пандемии коронавирусной инфекции объявят режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося распространения COVID-19. Об этом сообщил баварский премьер-министр Маркус Зёдер.

Новые ограничения вступят в силу после голосования во вторник в местном парламенте, они будут действовать до 5 января.

"Всё скомпоновано под заголовком "Остаемся дома". Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый - мы вновь объявляем чрезвычайное положение", - рассказал Зёдер.

Основанием для режима ЧС стала не только высокая динамика заболеваемости, но и загруженность больниц. Чрезвычайное положение позволит властям справиться с администрированием и финансированием системы здравоохранения, в том числе лучше подготовиться к массовой вакцинации, уверен премьер.

Новый план властей также предполагает введение общего запрета на выход на улицу без уважительных причин - работа, посещение клиники, обучение, закупки или семейные дела. При этом в районах, где ситуация наиболее сложная, будет действовать более жесткое ограничение - полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня.

На рождественские праздники предполагаются послабления: с 23 до 26 декабря можно будет собираться больше пяти человек, но при этом такое исключение не будет сделано для Нового года.

Кроме того, правительство предлагает изменения правил для школьников. Власти Германии ранее заявляли, что обычный режим работы школ является для них приоритетом, поэтому ограничения на посещение школ и детских садов не будут вводиться, пока это не станет крайне необходимым. Власти Баварии теперь намерены перевести учеников профучилищ, а также старшеклассников в регионах с наиболее сложной ситуацией на дистанционное обучение. В остальных школах вводится посменное обучение.

План правительства Баварии предполагает и другие новые нормы, касающиеся уточнения ограничительных норм для розничной торговли, посещения домов престарелых, пересечения границы, для которого будет необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"