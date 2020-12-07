Власти Москвы планируют победить COVID-19 за несколько месяцев

Пока что коронавирус подтверждается у 40% пациентов с диагнозом ОРВИ

Диагноз COVID-19 подтверждается более чем у 40% пациентов, которые обращаются к московским врачам по поводу ОРВИ. Коронавирус выявляется в результате ПЦР-тестирования, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Доля… людей, у которых изначально ставится ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования мы получаем диагноз COVID-19, сейчас более 40%", - заявила Ракова, выяступая на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

По словам вице-мэра, власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем пациентам с диагнозом ОРВИ. Ракова также напомнила, что в столице уже началась масштабная кампания вакцинации от коронавируса. Московские власти рассчитывают победить COVID-19 в течение нескольких месяцев.

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