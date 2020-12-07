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Дорогу к резиденции Зеленского затопило из-за шторма

12:16
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Спасатели объявили оранжевый уровень погодной опасности

Дорогу к резиденции президента Украины затопило из-за сильного шторма на Азовском море. Закрепленная за Владимиром Зеленским резиденция государственного управления делами расположена в заповеднике "Бирючий остров" в Запорожской области.
Зеленский отказался вводить на Украине в декабре строгий карантин

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что вода покрыла единственную дорогу в заповедник. Кроме резиденции Зеленского, на острове расположены турбазы. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — приводит сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям УНИАН.

Погодной ситуации на Азовском море присвоен второй уровень опасности — оранжевый. Экипажи судов предупреждены о возможном быстром обледенении плавсредств.

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