Дорогу к резиденции Зеленского затопило из-за шторма

Спасатели объявили оранжевый уровень погодной опасности

Дорогу к резиденции президента Украины затопило из-за сильного шторма на Азовском море. Закрепленная за Владимиром Зеленским резиденция государственного управления делами расположена в заповеднике "Бирючий остров" в Запорожской области.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что вода покрыла единственную дорогу в заповедник. Кроме резиденции Зеленского, на острове расположены турбазы. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — приводит сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям УНИАН.

Погодной ситуации на Азовском море присвоен второй уровень опасности — оранжевый. Экипажи судов предупреждены о возможном быстром обледенении плавсредств.

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