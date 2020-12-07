Дорогу к резиденции Зеленского затопило из-за шторма

Спасатели объявили оранжевый уровень погодной опасности
Дорогу к резиденции президента Украины затопило из-за сильного шторма на Азовском море. Закрепленная за Владимиром Зеленским резиденция государственного управления делами расположена в заповеднике "Бирючий остров" в Запорожской области.
На появившихся в соцсетях кадрах видно, что вода покрыла единственную дорогу в заповедник. Кроме резиденции Зеленского, на острове расположены турбазы. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — приводит сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям УНИАН.
Погодной ситуации на Азовском море присвоен второй уровень опасности — оранжевый. Экипажи судов предупреждены о возможном быстром обледенении плавсредств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"