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Актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом ноги

12:46
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Старость не радость, сказала звезда

80-летняя актриса Лариса Голубкина сломала ногу и легла в клинику.
Лариса Голубкина встречает 80-летний юбилей на сцене

"Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице", - рассказала РИА Новости народная артистка РСФСР.

Накануне СМИ сообщили, что Голубкина получила серьезную травму. Журналистам удалось дозвониться до звезды, однако подробности случившегося она не раскрыла.

"Анекдот какой-то, - заявила Лариса Голубкина. - У меня свой голеностоп. Сейчас просто нет спектаклей. Все тихо. Да и вообще - вы же не дадите мне денег на операцию. Старость не радость. Все может быть". 

По слухам, Голубкиной предстоит долгая реабилитация.           

Напомним, Лариса Голубкина снялась в таких фильмах, как "Гусарская баллада", "День счастья", "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки", "Трагедия века".

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