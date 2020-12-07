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Мишустин: субсидию на горячее питание с 1 января получат еще 2 тысячи школ

12:45
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Средства направлены во все регионы

Все необходимые изменения в правила предоставления субсидии на горячее питание в школах подготовлены, средства отправлены в регионы, сообщил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, с 1 января финансы на организацию горячих обедов для учеников младших классов получат еще около 2 тысяч учебных заведений.
Ученики младших классов начали получать бесплатное горячее питание

"Уже с 1 января еще почти 2 тысячи школ будут получать федеральную субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил, что бесплатное горячее питания для школьников начальных классов поэтапно вводится по поручению президента России Владимира Путина. Регионам такая задача была поставлена, с начала учебного года они получили федеральные средства, отметил Мишустин.

По словам главы кабмина, питание получают учащиеся 38 тысяч школ по всей стране. Однако нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях. Власти российских регионов должны привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку, подчеркнул премьер.

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