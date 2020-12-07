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Число отравившихся хлором в Астрахани выросло до 30

14:36
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Возбуждено уголовное дело

В Астрахани число госпитализированных после отравления хлором достигло 30 человек. Большинство из них - дети до 12 лет. Шестеро в реанимации, но врачи уверены - их жизням ничто не угрожает. В МЧС сообщили - концентрация химиката была превышена в 250 раз. Как такое могло произойти, выясняют следователи.
Стала известна причина отравления детей в бассейне в Астрахани

Пожарные подают раздвижные лестницы на третий этаж здания астраханского бассейна "Динамо". Утром, во время занятий по плаванию спортсмены-дети и находящиеся рядом взрослые почувствовали, что запах хлора резко усилился. Многим стало плохо. Люди поднялись на самый верхний этаж и забаррикадировались в одном из помещений. Оттуда их уже и эвакуировали спасатели, передает "ТВ Центр".

Всего пострадали 30 человек. Среди них - 21 ребёнок. Некоторых, чьё состояние не внушало опасений, отпустили домой. Чтобы войти в бассейн, спасателям пришлось надеть специальные костюмы химической защиты с замкнутым циклом дыхания. Первая проба показала, что содержание хлора в воде превышена в 250 раз. Вещество попало в воздух. Первым делом были открыты все окна, чтобы проветрить помещение. Только после этого к осмотру смогли приступить следователи и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду, что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС", - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Астраханской области  Андрей Хегай.

Первый осмотр технических помещений бассейна, где осуществляется очистка и обеззараживание воды, показал, что сотрудники спорткомплекса могли перепутать очередность добавления химикатов в воду, вследствие чего и произошёл выброс большого количества хлора.

Бассейн "Динамо" теперь закрыт. Как минимум до Нового года. Необходимо слить всю воду. Очистить трубы и оборудование. Провести дезинфекцию во всём здании. По словам врачей, жизни тех, кто сейчас остаётся в больнице, вне опасности.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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