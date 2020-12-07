Президент потребовал не превращать детские школы искусств в кружки

Это разный уровень

В России за последнее время появилось еще 12 детских школ искусств, в которых занимаются 68 тысяч новых учеников. Об этом Владимиру Путину рассказала глава Министерства культуры Ольга Любимова, передает "ТВ Центр".

По её словам, в школы дополнительно завезли 20 тысяч музыкальных инструментов и учебную литературу. В начале встречи Владимир Путин напомнил о недавно внедрённой системе именных сертификатов, которые дают ребенку право на дополнительное образование, и указал, что музыкальным школам эта программа категорически не подходит.

"На Совете по культуре некоторые коллеги поднимали вопросы, связанные с отечественным музыкальным образованием, и о проблемах в школах искусств, детских школах искусств. Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время. Всё-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там всё-таки немножко другой уровень и цели другие у них, и уровень подготовки преподавателей совсем другой", - сказал Путин.

Кроме того, зашла речь и о сохранении объектов культурного наследия. По словам Любимовой, сейчас заканчивается восстановление деревянного храма в Кижах. Серьезная работа готовится в Александро-Невской лавре. В Калуге вскоре будет построен музей космонавтики с интерактивной экспозицией, которая заинтересует и взрослых, и детей. А в Новодевичьем монастыре в Москве появились новые экскурсионные маршруты.

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