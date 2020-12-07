Лавров: конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы

Глава МИД России провел встречу с коллегой из Армении

Российские миротворцы будет содействовать обмену пленными и телами погибших в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Армении. Она состоялась в Москве.

Глава нашего МИД также сообщил о решении России выделить дополнительные средства в бюджет Международного комитета Красного креста. Они пойдут на медицинскую помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе. Где только начинает налаживаться мирная жизнь.

"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - заявил Лавров.

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