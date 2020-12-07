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Россиян будут информировать о положенных им льготах

14:55
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Как можно будет получить информацию?

Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. Об этом в понедельник сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Государство будет обязано сообщить человеку обо всех положенных ему льготах и выплатах. Узнать о них можно на портале госуслуг или при посещении органов соцзащиты и Пенсионного фонда. При этом никаких дополнительных обращений не требуется, отмечает "ТВ Центр".

Ещё одна важная тема - обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием согласно поручению президента. По словам главы правительства, такая работа ведётся в регионах поэтапно.

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