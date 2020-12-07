"Ковидный" рейд провели по клубам и ресторанам в Большом Саввинском переулке

Там проверяли соблюдение санитарных мер

Московские власти надеются, что победить коронавирус получится в течение нескольких месяцев. Об этом в понедельник заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, оптимистический сценарий возможен благодаря началу вакцинации. Кроме того, заммэра сообщила, что COVID-19 находят более чем у 40 процентов москвичей, которые обращаются к врачу с симптомами ОРВИ.

Между тем, в столице продолжают проверять, как соблюдаются санитарные меры против коронавируса. Так, накануне вечером инспекторы ОАТИ посетили рестораны и клубы в Большом Саввинском переулке.

"Существенных нарушений не выявлено, в указанных клубах находилось незначительное количество посетителей, после профилактической беседы с администрацией клубов оставшиеся посетители покинули их до 24:00", - сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

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