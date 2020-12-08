На Большом Каменном мосту устанавливают отреставрированное ограждение

Какие еще работы проводятся на объекте?

На Большом Каменном мосту начали устанавливать чугунное ограждение, которые снимали на время реставрации. В мастерской конструкцию очистили от грязи, восстановили каждый повреждённый элемент, покрыли грунтовкой и покрасили, передает "ТВ Центр".

Всего установят 400 метров ограждения. Кроме того, воссоздадут витражные конструкции, наружные дверные проёмы и дубовые витражи - строго по историческим образцам. Сейчас также монтируют обновлённую гранитную облицовку, обустраивают проезжую часть и тротуар.

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