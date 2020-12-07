Как проходит строительство Троицкой линии метро

Под землей сейчас работают шесть щитов

До конца года на Троицкой линии метро будет завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов". А вот левый тоннель уже готов. Путь протяженностью почти 3 тысячи метров прошёл щит "Светлана".

Почти студийное освещение платформы и десятки камер – так метростроевцы встретили тоннелепроходческий щит "Светлана". Временное ограждение, которое установили на выходе из тоннеля, не только защищает от обрушения породы, но и делает появление машины максимально эффектным.

2773 метра преодолел тоннелепроходческий щит от станции "РУДН" до этого места. Под землей машина провела 1 год и 8 дней. Сейчас временная стена рушится. "Светлана" выходит на поверхность на "Улице новаторов".

Станция "Улица новаторов" залегает на глубине 16 метров. На маршруте щита находился пруд. Чтобы безопасно пройти под ним, "Светлана" опускалась под землю на 30 метров.

"В данный момент здесь ведутся работы, начиная от устройства ограждающих конструкций котлована, земляных работ и заканчивая монолитными работами самой станции. Окончание работ на данной станции полностью планируется завершить в 2022-м году", - сообщил руководитель строительства станции "Улица Новаторов" Денис Петров.

"Троицкая" протянется на 40 километров и станет самой длинной радиальной линией в столице. Она начнется от Московского центрального кольца, пересечет Калужско-Рижскую, Большую кольцевую и Сокольническую ветки. Участок от "Коммунарки" до Троицка пройдет по земле.

Под землей сейчас одновременно работают шесть щитов. Из 22 километров тоннелей метростроевцы преодолели уже 15.

"Осталось пройти проходку нам от станции "Мамыри" до станции "Коммунарка". В феврале мы ждем сбойку на станции "Генерала Тюленина". И тогда эта сбойка позволит нам доехать от станции "Новаторов" до станции "Мамыри". Мы собьем полностью всю эту ветку Троицкого направления. Это мы ожидаем в феврале", - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Дмитрий Герасимов.

Благодаря "Троицкой" линии метро в доступности получат более миллиона москвичей. Она разгрузит не только соседние радиальные ветки метро, но и дороги на юго-западе столицы. Подземный участок от МЦК до "Коммунарки" примет пассажиров в 2022-м году.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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